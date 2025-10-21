21日、午後10時から第104代内閣総理大臣に就任した高市早苗総理が就任会見を行った。【映像】天皇陛下の前に高市総理が…認証式の様子冒頭に総理は「まず、新内閣が成立するまでに時間を要したことについて、国民の皆様に心よりおわびを申し上げます。ここからは、国家国民のため、全力で変化を恐れず、果敢に働いていく。そのための内閣を本日作り上げた。国家国民のため、結果を出していく。強い日本を作るため、絶対に諦め