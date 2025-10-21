高市総理は就任後の記者会見で、日韓関係をめぐり、「韓国は重要な隣国」として国際社会の様々な課題に対応するためにも日韓関係の重要性は一層増していると強調しました。また、日韓関係を未来志向で安定的に発展させたいと述べたうえで、李在明大統領との会談にも意欲を示しました。