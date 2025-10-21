高市早苗氏が総理に選出されたことを受け、ウクライナのゼレンスキー大統領は21日、SNSにメッセージを投稿し、「心からお祝い申し上げる」と祝意を示しました。ゼレンスキー氏は、「日本はさまざまな分野でリーダーシップを発揮し、命と国際的なルールに基づく秩序を守り、各国間の相互尊重を推進している」としたうえで、「リーダーシップがさらに強まることを願っている」と述べました。また、2022年のロシアによる侵攻開始以降