２０日、黒竜江省ジャムス市で撮影した金星と月。（ハルビン＝新華社配信／陳志国）【新華社ハルビン10月21日】中国黒竜江省で19、20両日未明、東の低い空に金星と細い月が並び、幻想的な共演を繰り広げた。２０日、黒竜江省富錦市で撮影した金星と月。（ハルビン＝新華社配信／曲玉宝）２０日、黒竜江省黒河市にある北大荒農墾集団北安分公司傘下の趙光農場で天体を撮影するドローン。（ハルビン＝新華社配信／錢泊羽）２０日、