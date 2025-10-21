サッカー元日本代表の小野伸二氏（46）が21日、日本テレビ系「秋の爆笑さんま御殿メジャーVS超レア名字！リアル産屋敷さん鬼滅ブームで人生激変」（後7・00）に出演。10人きょうだいの不思議な関係性について明かした。「大家族で育った有名人」として登場した小野氏。10人きょうだいの上から6番目、五男で、「誕生日を祝ってもらった記憶はない」と大家族での環境を振り返った。「僕、他のきょうだいの誕生日を知らないで