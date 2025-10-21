俳優の松田洋治さん（58）が20日、『もののけ姫』4Kデジタルリマスター IMAXプレミア試写会舞台挨拶に登場。自身がアシタカ役を演じると知った時の秘話を明かしました。1997年に公開され、これまでに観客動員1500万人、興行収入201.8億円（興行通信社調べ）を記録している、大ヒット映画『もののけ姫』。今回、スタジオジブリ監修のもと4Kデジタルリマスターとして、IMAXスクリーンで10月24日から期間限定で上映されます。アシタカ