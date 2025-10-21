女性の政治リーダーの育成に取り組む町田彩夏さん＝17日、東京都中央区ガラスの天井を破り、ジェンダー平等に向けて道筋を開くのか―。女性をトップとする初の政権が誕生した。閣僚への女性登用が注目されたが、2人にとどまり「時代が戻った」との指摘も。選択的夫婦別姓の導入や包括的性教育の実現などジェンダー課題は山積しており、高市早苗新政権に議論の加速を望む声が上がった。女性の政治リーダー育成に取り組む町田彩