£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î£Â£Ó¥Õ¥¸¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö£Â£Ó¥Õ¥¸£Ì£É£Ö£Å¥×¥é¥¤¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¡Ê·î¡Á¶â¡¦¸á¸å£¸»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁáÉÄÁíºÛ¤¬ÆüËÜ½é¤Î¡È½÷À­¼óÁê¡É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÁÈ³Õ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¹â»ÔÆâ³Õ¤Î½÷À­Âç¿Ã¤¬£²¿Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤·¤¿¸µ£Î£È£Ë²òÀâ¼ç´´¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤È¤«¡Ê³ÕÎ½¤Ë¡ËÆþ¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅöÆü¤Î¸áÁ°Ãæ¤È¤«¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤¬·ã¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç½÷À­¤¬¤³¤Î¿ô¤ÇÍî