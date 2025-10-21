【新華社銅仁10月21日】中国貴州省銅仁市沿河トゥチャ族自治県は秋冬に9万4500ムー（6300ヘクタール）のアブラナ作付けを行うという目標を掲げ、種まき機や農薬散布ドローンなどを使って作業を進めている。穀類・油料作物の来年の豊作が見込まれている。ここ数年は稲や茶葉、中医薬材などの主力産業を強化しながら、アブラナの栽培拡大にも取り組んできた。冬季休耕地を活用し、農業の機械化を推進、科学的な栽培のレベルを向