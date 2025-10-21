10月21日、『ナオキマンの都市伝説ワイドショー シーズン2』が放送開始された。俳優の桜田通が、番組ホストを務める人気ユーチューバーのNaokimanとプライベートで「隠された神社旅行」に行ったことを明かした。【映像】桜田通＆Naokimanのプライベート旅行写真同番組では、YouTubeチャンネルの登録者数が累計で380万人を超える都市伝説系人気ユーチューバー・Naokimanと、都市伝説を愛する有名人たちが、心霊や呪いなどのオカ