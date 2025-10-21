高市首相は２１日夜の記者会見で、政府が２２年に策定した国家安全保障戦略など安保関連３文書について「見直しの作業に取りかかる指示を出したい」と述べ、改定を前倒しする考えを示した。首相は高度化するサイバー攻撃などを念頭に「日本はまだまだ取り組みが足りない」と説明した。