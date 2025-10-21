部下の既婚男性とホテルで密会していた前橋市の小川市長は、きょう市議会に対して3回目となる説明を行い、改めて続投する意向を示しました。前橋市の小川晶市長は、部下の既婚男性と10回以上ホテルで密会していた問題をめぐり、きょう市議会に対して3回目の説明を行いました。会合では、自身の報酬を50％減額したうえで、市長を続投する方針について理解を求めました。2時間に及ぶ会合は非公開で、一部の市議からは“出直し選挙”