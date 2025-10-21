高市総理は2022年に策定した防衛関連三文書について、見直しの作業に取りかかる指示を出したいと述べました。ロシアによるウクライナ侵攻を念頭に「一刻を争う状況」だと強調し、スケジュール感を考えて取り組む考えを示しました。