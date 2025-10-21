プレミアリーグのフラムが指揮官との契約延長を望んでいるようだ。『The Athletic』によると、フラムは今季で契約の切れるマルコ・シウバ監督に新契約を結びたい意向を伝えたという。その契約には1500万ポンド、日本円にして約29億円の契約解除条項が含まれる模様。ただ、まだ交渉は進められておらず、シウバ監督は決断する前に他クラブからの様々な提案に耳を傾けるつもりだという。実際にシウバ監督にはサウジ方面からの関心があ