19日、チリで開催していたU-20ワールドカップ2025の決勝戦が行われ、モロッコ代表が2-0でアルゼンチン代表を倒し、見事世界一に輝いた。そんななか、英『THE Sun』はU-20W杯で輝いた5人のスターを紹介。モロッコのオスマン・ママやアルゼンチンのマヘル・カリゾ、メキシコのジルベルト・モラ、アメリカのベンジャミン・クレマスキといったベスト8以上に進んでチームの選手らが選ばれているなか、同メディアが最後に選んだのは日本