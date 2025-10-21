ASIAN KUNG-FU GENERATIONが、ワンマンライブ『30th Anniversary Special Concert "Thirty Revolutions"』を2026年4月4日、5日の2日間にわたって東京 有明アリーナにて開催する。あわせて、Kアリーナ横浜での『NANO-MUGEN FES. 2025』ライブ映像を公開した。 （関連：星野源、Official髭男dism、GLAY、アジカン、香取慎吾……大規模会場でのライブが集中する週末を追う） 同公演は、1996年から30周年記念イヤ