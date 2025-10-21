中川翔子が、『ドラゴンクエスト』シリーズの生みの親・堀井雄二から出産祝いのプレゼントをもらったことを自身のInstagramに報告している。 （関連：【画像】中川翔子、スライム衣装で双子と仲良くツーショット） 9月30日に双子の男児を出産した中川は、「堀井雄二さんからプレゼント」「ドラクエジェラピケ！欲しかったんです～双子と親子コーデ叶いました！」と綴り、お揃いのルームウェア