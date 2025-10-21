皇居での任命式と認証式のため、首相官邸を出る高市早苗首相＝21日午後6時18分自民党の高市早苗総裁は日本維新の会と連立を組み、首相就任にこぎ着けた。ただ少数与党からのスタートとなり、安定政権には程遠い。首相は物価高対策を含む経済政策に注力し、野党との連携を狙う。だが臨時国会では連立合意に掲げた衆院議員定数の1割削減を巡り、野党と激しく対立するのが必至。維新が閣僚を出さず閣外協力にとどめた対応も、政権の