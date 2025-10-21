メ～テレ（名古屋テレビ） 大麻を営利目的で所持したとして、名古屋市の22歳の男が再逮捕されました。 麻薬取締法違反の疑いで再逮捕されたのは、南区の職業不詳水野永遠容疑者（22）です。 水野容疑者は1日、自宅近くに止めていた車に、大麻0.992グラムを所持していた疑いが持たれています。 調べに対し水野容疑者は、「話せることはない」と供述しています。 水野容疑者は大麻を使った容疑ですでに逮捕されてい