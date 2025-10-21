7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの最新シングル『はちゃめちゃわちゃライフ！ / JAM』が21日発表の『オリコン週間シングルランキング』で初登場1位を記録しました。自身初のオリコン週間音楽ランキング1位を獲得した3rdシングルの『KawaiiってMagic』に続き、2作連続でシングル1位に輝きました。また、前作の『KawaiiってMagic』の22.7万枚を大きく超える、自己最高初週売上31.7万枚を記録。初めて初週売上30万枚を突破しま