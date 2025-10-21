グローバルボーイズグループ・JO1が18日、19日にわたり、デビュー5周年を記念したイベントを開催。花火とシンクロしたパフォーマンスを披露し、2日間で約3万人を魅了しました。（主催者発表）デビュー5周年イヤーの集大成として開催されたイベント『JO1 5th Anniversary 〜祭り〜』は、日本の伝統文化である花火と、JO1の音楽・生パフォーマンスが融合したスペシャルステージとなりました。グループ初の単独野外ライブとなった今回