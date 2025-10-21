ラッパーのちゃんみな（27）が21日、東京・両国国技館で行われたヘアケアメーカー「b−ex」のヘアコンテスト「b−ex50thAnniversarySPECIALEVENT美IG−BANG！」にサプライズ登場した。表彰式終了後にステージに立ち、「ハレンチ」「美人」の2曲をパフォーマンス。この日は有名美容師が作ったという2種類のウィッグを着用して迫力あるダンスや歌声を披露し、4720人の美容学生や美容師から大歓声を浴びた。ステージを終え