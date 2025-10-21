ROF-MAOが、新曲「ドリーマーズハイ」を10月23日に配信する。あわせて、MVを同日22時に公式YouTubeチャンネルで公開する。 （関連：ヤン ナリ、ましろ爻、壱百満天原サロメ、卯月コウ……にじさんじ「FOCUS ON」はライバーの核を表す名曲だらけ） 同情報は、本日配信の4周年記念特番内で発表となった。 同楽曲は、10月30日22時より配信開始の『木10!ろふまお塾』Season9のエンディングテーマ。“