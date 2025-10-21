西武の広池浩司球団本部長（52）は21日、オンラインで記者会見を開き、23日に開催されるドラフト会議で明大の小島大河捕手（4年・東海大相模高）を1位指名すると発表した。チームの課題の打力向上へ、強打の捕手の獲得に動いた。右投げ左打ちの小島は今秋の東京六大学リーグで打率4割2分9厘、1本塁打、7打点の打棒に加え、巧みなリードも見せ、明大の優勝に大きく貢献した。広池本部長は「非常に素晴らしい打者。われわれの中