自民党・高市早苗総裁が２１日、衆参両院本会議の首相指名選挙で過半数を獲得。女性初の首相が誕生した。女性議員、元女性議員からはさまざまな声があがっている。立憲民主党の蓮舫参議院議員は、２１日午前、「女性首相誕生が現実味を帯びています。形式ではなく、中身で『多様性』を示せるかが問われます。女性議員の存在は、社会の鏡。誰もが声を上げられる政治を『前提』に。私は声をあげ続ける。怒りではなく、希望で変え