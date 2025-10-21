第１０４代首相に就任した高市早苗氏が２１日夜、首相官邸で初の記者会見を開いた。ガソリン暫定税率の廃止、１０３万円の壁引き上げなどに取り組むとしたうえで「内から外から日本は大きな危機に直面している。立ち止まっているヒマはありません。全力で変化を恐れず、果敢に働く。初日から全速力、トップスピードで閣僚の皆さんにはそれぞれの分野で任務を果たしていただきます。少数与党で厳しく、また困難な船出。それでも