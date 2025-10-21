２１日放送のＢＳフジの報道番組「ＢＳフジＬＩＶＥプライムニュース」（月〜金・午後８時）では、自民党・高市早苗総裁が日本初の“女性首相”に選出され、組閣を行ったことを伝えた。自民党と連立政権を組んだ日本維新の会からは、大臣の選出はなく「閣外協力」となったことについて、コメンテーターで出演の元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は「能力で大臣を選ぶということになれば、日本維新の会で大臣になれる人はいな