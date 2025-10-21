秋田県横手市の寺の敷地でクマ３頭がとどまっているのが見つかり、警察や市などが警戒にあたっています。 警察と横手市によりますと、午後６時すぎ、横手市の観音寺の敷地に３頭のクマがいるのを近くを通りかかった人が見つけ、警察に通報しました。 警察や横手市などが警戒にあたっていて付近の住民に夜間は外に出ないよう注意を呼びかけています。 とどまっている３頭のクマは体長から親子グマとみられるということです。 付