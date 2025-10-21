高市首相は２１日夜、就任後初の記者会見に臨み、「国家、国民のため、結果を出していく。強い日本を作るため、絶対に諦めない」と決意を述べた。首相は会見後に開かれる初閣議で経済対策のとりまとめを指示すると表明し、「国民の皆様が直面している物価高への対策をしっかりと講じていく」と語った。また、首相を含む全閣僚の給与に関し、議員歳費を超える給与を受け取らない法改正に取り組む考えも示した。新たに連立を組