21日に参議院で行われた総理大臣指名選挙の決選投票で、国民民主党の小林さやか参院議員が党の方針に反して自民党の高市総裁に投票しました。「ミスだった」ということです。国民民主党は総理指名選挙で1回目の投票、決選投票のいずれも党の代表である玉木衆院議員に投票する方針でした。決選投票では自民党の高市総裁と立憲民主党の野田代表の一騎打ちになる見通しだったことから、玉木氏に投票すれば無効票となります。こうした