高市総理はきょう、総理就任後の記者会見で、野党からの政策提案について基本政策と矛盾しない限り、原則受け入れ、前向きに議論する考えを示しました。国家国民のためであれば「最大限の柔軟性を発揮していく準備がある」と述べ、決して諦めないのがこの内閣の不動の方針だと強調しました。