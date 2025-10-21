高市総理は就任にあたっての記者会見を開き、これからの政権運営について「衆議院、参議院、ともに自民党と日本維新の会を合わせても過半数には及ばない。少数与党による厳しく、また、困難な船出だ」と話しました。そのうえで「それでも私は諦めません。この内閣は『決断と前進の内閣』です」と述べ、あらゆる政策を前進させていくために、理解と協力を求めました。