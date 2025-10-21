女性初の財務大臣となった片山さつき氏は、アベノミクスの流れをくんだ「責任ある積極財政」をいまの時代に沿って進めていきたいと意気込みを語りました。片山さつき新財務大臣「やはり国民が苦しいと、物価高で。上がっているほど収入増えてないと。“責任ある積極財政”としては、ちゃんと届けるものは届けていかなきゃいけないので。本来の財務省の視点に立ち返れば、こうあるべきだと私は思っております」片山大臣は、安倍政権