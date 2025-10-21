BE:FIRSTのJUNONさん（27）が20日、都内で行われた映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』キックオフイベントに登壇し、イベント冒頭でのハプニングに笑顔でコメントしました。映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（12月5日全国公開）は、世界累計発行部数1000万部を突破（出版社発表）した人気漫画を実写映画化した作品。ケンカの強さだけを信じる孤独な高校生・桜遥（演：水上恒司さん）が、仲間と共に街を守る姿が描か