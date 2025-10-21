ASIAN KUNG-FU GENERATIONが、30周年記念イヤーの幕開けを告げるワンマンライブ＜30th Anniversary Special Concert “Thirty Revolutions”＞を開催することが決定した。本ライブは2026年4月4日(土)、5日(日)の2日間、東京・有明アリーナにて開催となる。チケットのオフィシャル最速抽選受付は今週10月24日(金)18時より開始。結成から30年、アナログレコードの回転数を示す「RPM=Revolutions Per Minute）」から命名された公演タ