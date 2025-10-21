香港国際空港は、北滑走路の運用を午後4時20分ごろから再開した。10月20日午前3時53分頃、トルコのACTエアラインズが運航していたエミレーツ航空9788便（ボーイング747-400型機、機体記号：TC-ACF）が着陸時に北滑走路を逸脱し、海に転落した。逸脱時に警備会社のパトロールカーに衝突し、乗っていた警備員2名が死亡した。貨物機の乗員4名は消防隊が救助した。事故後、救助作業や証拠収集作業を終えた後、香港空港管理局は滑走路の