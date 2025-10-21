俳優・大泉洋が主演を務めるテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』（毎週火曜後9：00）の初回拡大スペシャルが、21日に放送された。放送中からXでトレンド1位となり、豪華キャストによる演技も話題となった。【写真】キュートすぎる…天使の微笑みを浮かべる宮崎あおいヒットメーカー・野木亜紀子氏の完全オリジナル脚本で届ける本作は、会社をクビになり、人生に詰んだどん底サラリーマン・文太（大泉）が、“ちょっ