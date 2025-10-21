女優の杉咲花（28）が21日放送のTOKYOFM「THETRAD」（月〜木曜後3・00）にゲスト出演。女優を目指したきっかけを明かした。幼い頃から「1クールに放送されているドラマ全部見るくらい」ドラマ好きだったという杉咲。「自分以外の誰かになりきるみたいな行為に憧れがあったのかな」と女優を目指すきっかけを語った。続けて「志田未来さんが大好きで、憧れて同じ事務所のオーディションを受けに行った」と明かし「『14歳の