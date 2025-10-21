日本鉄鋼連盟の今井正会長（日本製鉄社長）は２１日、高市首相の就任を受け、「我が国の経済成長に向けては、製造業の発展が不可欠だ」として対策を求めるコメントを発表した。エネルギーを安定供給するための原子力発電の活用や、鋼材の輸出を巡る通商課題への対応、国内投資を後押しする大胆な設備投資促進税制の創設などを要望し、「実現を強く期待する」とした。