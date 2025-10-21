◆プロボクシング▽日本ミニマム級（４７・６キロ以下）王座決定１０回戦●同級１位・小林豪己（判定３―０）同級２位・森且貴〇（２１日、東京・後楽園ホール） 日本ミニマム級王座決定戦で、同級２位・森且貴（２５）＝大橋＝が同級１位・小林豪己（２６）＝真正＝を３―０の判定で下し、ＷＢＡ世界同級王者・松本流星（帝拳）が返上した日本王座を獲得した。戦績は森が１４勝（３ＫＯ）４敗、小林が８勝（５ＫＯ）３