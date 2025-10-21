圧巻のクオリティで騒然…！中国出身の人気コスプレイヤー・流一が、インスタを更新。アクションRPG『ゼンレスゾーンゼロ』に登場するキャラクター「イドリー」のコスプレを公開したところ、その完成度があまりに高く、SNSでは「実写版イドリー降臨！」「世界観そのままの再現度」と絶賛の声が相次いでいる。紫がかったライティングの中で、イドリー特有の白×黒×ゴールドのコントラストが映え、流一の存在感を際立たせている。特