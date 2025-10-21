10月21日(火)に放送した「開運！なんでも鑑定団」（毎週火曜 夜8時54分)に、藤田嗣治の油絵が登場。驚きの高額鑑定となった。【動画】鑑定額3000万円！ ハガキ2枚ほどの小さな油絵が超絶値に筋金入りの骨董コレクターである依頼人が持参したのは、「藤田嗣治の油絵」。ハガキ2枚ほどの小さな作品で、15年ほど前に地元の画廊で1000万円で購入したという。藤田嗣治は、1920年代に芸術の都・パリで認められた最初の日本人画家。しかし