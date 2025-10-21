お笑いタレント・明石家さんま（70）が21日、日本テレビ系「秋の爆笑さんま御殿メジャーVS超レア名字！リアル産屋敷さん鬼滅ブームで人生激変」（後7・00）に出演。娘でタレントのIMALU（36）に付けようとしていた名前について明かす場面があった。お笑いタレント・蛍原徹が「北の国から」の大ファンで、名字に“蛍”があることから、子供に男の子なら純、女の子ならジュンと名前をつけようと思っていたが、妻に却下された