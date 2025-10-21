アイドルグループ「FES☆TIVE」「JAPANARIZM」の元メンバー・郄木由莉愛（27）が結婚したことを21日、自身のXで発表した。「みんなびっくりするかもしれませんが…ご報告があります」として「私事ではございますが、このたび兼ねてからお付き合いしていた方と本日結婚いたしました」と報告した。自身が結婚したことに「まさか自分がこんなに早く結婚するとは…！と自分でもまだ実感がありません」としつつ「『みんなを