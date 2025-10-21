◇サッカーACLE町田―上海海港（2025年10月21日中国・浦東フットボール・スタジアム）アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）東地区1次リーグ第3戦が行われ、アジア舞台初勝利を目指すFC町田ゼルビアはアウェーで上海海港（中国）戦に臨み、2―0で試合を折りかえした。町田は前半12分、MF増山の左クロスにFW藤尾が頭で合わせ、一度はGKに阻まれたが、すかさずこぼれ球に反応。粘り強く相手DFと競り合いながら