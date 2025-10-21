高市総理はきょう、総理就任後の記者会見で、連立政権を組む日本維新の会の身を切る改革を念頭に、自身を含む閣僚等の給与について、議員歳費を超える閣僚等としての給与を受け取らない法改正に取り組む姿勢を示しました。