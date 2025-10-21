「オールレディース第３６回アクアクイーンカップ」（２１日、住之江）優勝戦が行われ、４号艇の高憧四季（２５）＝大阪・１２４期・Ａ１＝が４コースからの差しで１号艇の関野文（大阪）を撃破。通算では３回目、地元住之江では初の優勝を飾った。２着は清埜翔子（埼玉）、３着には原田佑実（大阪）が続き人気の関野は５着。３連単は１万５２６０円の波乱決着となった。超抜パワーには誰にも逆らえない。シリーズリーダー