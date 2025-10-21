高市総理は就任にあたっての記者会見を開き、今夜予定されている初閣議において経済対策の策定を指示すると話し、「物価高への対策をしっかりと講じていく。ガソリンの暫定税率は速やかに廃止する」との考えを示しました。また、野党の意見も耳を傾け、「いわゆる103万円の壁も引き上げていく」と話しました。そのうえで「手取りを増やし、家計の負担を減らす、そのための経済対策だ」と強調しました。