大泉洋が主演を務める『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）が、10月21日にスタートした。 参考：『ちょっとだけエスパー』大泉洋が運ぶ笑いと感動『アイアムアヒーロー』との共通項も？ テレビ朝日の連続ドラマ初主演の大泉をはじめ、共演には13年ぶりの民放連ドラ出演となる宮粼あおい、そして脚本にはテレビ朝日の連続ドラマは初の野木亜紀子。ほかにも岡田将生、ディー