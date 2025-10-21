福岡県警城南署は21日、福岡市城南区七隈1丁目付近の路上で20日午後3時5分ごろ、小学生女児が見知らぬ男性から「名前は？」と声をかけられて、追いかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は20代で身長155くらい。茶髪、無精ひげ、赤色パーカ、焦げ茶色ズボン、青色スニーカー着用。